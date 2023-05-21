FTA Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı berabere bitti

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında FTA Antalyaspor sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.