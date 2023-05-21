FTA Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı berabere bitti
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında FTA Antalyaspor sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında FTA Antalyaspor sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza yayına kadar sokulan Fredy'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
49. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasında topla buluşan Serdar Güler'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Leite meşin yuvarlağı kornere çeldi.
51. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Januzaj'ın çaprazdan vuruşunda kaleci Leite topu kornere çeldi.
61. dakikada Fernando'nun uzun pasında defansın arkasında topu alan Fredy'nin şutunu kaleci Muhammed iki hamlede kontrol etti.
83. dakikada Sam Larsson'un pasında ceza sahası sol çaprazdan Nakajima'nın sert şutunda kaleci topu çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Cihan Aydın xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Hakan Yemişken xx
FTA Antalyaspor: Helton Leite xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Ömer Toprak xx (Emrecan dk. 37 x), Cemali Sertel xx, Erdal Rakip xx, Fernando Martins xx, Alassane Ndao xx (Doğukan Sinik dk. 64 x), Sam Larsson xx, Fredy xx (Nakajima dk. 64 x), Haji Wright xx (Bertuğ Yıldırım dk. 81 ?)
Yedekler: Mehmet Dadakdeniz, Floranus, Kudriashov, Mehmedi, Ufuk Akyol, Ghacha
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Medipol Başakşehir: Muhammed xx, Şener xx (Ayberk dk. 72 x) Duarte xx, Touba xx, Caner xx (Lima dk. 87 ?), Biglia xx, Berkay Özcan xx (Figueiredo dk. 87 ?), Ömer Ali x (Serdar Gürler dk. 34 x), Deniz Türüç xx, Januzaj xx, Keny x
Yedekler: Volkan Babacan, Shaocong Wu, Deniz Dilmen, Batuhan Çelik, Muhammet, Berkay Aydoğmuş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Sarı kart: Biglia, Ayberk (Medipol Başakşehir) - ANTALYA