Frutti Extra Bursaspor'dan dikkat çeken bilet kampanyası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Frutti Extra Bursaspor'dan dikkat çeken bilet kampanyası

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Frutti Extra Bursaspor'dan dikkat çeken bilet kampanyası

Frutti Extra Bursaspor, futbol takımının Kocaelispor'la oynayacağı maça bilet alan taraftarların bu akşamki Bahçeşehir Koleji maçlarına ücretsiz gireceğini açıkladı.

Frutti Extra Bursaspor, futbol takımının Kocaelispor'la oynayacağı maça bilet alan taraftarların bu akşamki Bahçeşehir Koleji maçlarına ücretsiz gireceğini açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, dikkat çeken bir organizasyona imza attı. Yeşil-beyazlılar, futbol takımının yarın Kocaelispor'la oynayacağı karşılaşmanın biletini satın alan taraftarların bu akşam Frutti Extra Bursaspor-Bahçeşehir Koleji'ni ücretsiz izleyeceğini açıkladı.

Frutti Extra Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Futbol takımımızın Kocaelispor maçına bilet alan taraftarlarımızın biletleri, bugün oynayacağımız Bahçeşehir Koleji maçında da geçerli olacaktır. Taraftarlarımız futbol maçının biletleriyle, 205-206-215-216-309-310-323 ve 324 numaralı bloklara giriş yapabilirler." - BURSA

Frutti Extra Bursaspor'dan dikkat çeken bilet kampanyası

Frutti Extra Bursaspor'dan dikkat çeken bilet kampanyası

İhlas Haber Ajansı / Spor

Frutti Extra Bursaspor, Basketbol Süper Ligi, Bahçeşehir Koleji, Futbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title