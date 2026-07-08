Fred: Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız / Metin eklendi

FENERBAHÇE'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, "Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için eleme maçlarında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biliyoruz ki düzeltmemiz gereken şeyler hala var. İyi bir lig ve kupa sezonu da geçirmek istiyoruz. Umarım her kulvarda güzel bir sezon olur" dedi.

Fenerbahçe, hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker'ı 5-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Fred, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezon öncesi hazırlıklarından bahseden Fred, "Bu sezon oynadığımız ilk hazırlık maçımızdı. Top başı yaptığımız ilk andan itibaren sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yavaş yavaş hocamızın bizden istediği şeyleri sahaya yansıtmaya başladık. Takım olarak her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ONUN BURADA OLMASINDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ'

İsmail Kartal'ın yeniden teknik direktörlük görevine gelmesinden dolayı mutlu olduklarını aktaran tecrübeli futbolcu, "Harika bir insan. Bizler futbolcular olarak onun burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Sadece bizler değil, taraftarlar da çok mutlu. İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Rakibimiz 2'nci Lig takımı ama iyi bir takım" sözlerini sarf etti.

Taraftarlarının varlığının öneminden bahseden Fred, "Buraya gelen bütün taraftarlara çok teşekkür etmek istiyoruz. Onların burada olması büyük mutluluk. Her zaman takımlarının arkasında duruyorlar. Umarım bu şekilde devam ederiz. Bizler bu sezon onlar için büyük şeyler başarmak istiyoruz. Onların varlığı bizim için çok önemli" dedi.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILABİLMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ'

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmak istediklerini belirten Fred, "Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için eleme maçlarında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biliyoruz ki düzeltmemiz gereken şeyler hala var. İyi bir lig ve kupa sezonu da geçirmek istiyoruz. Umarım her kulvarda güzel bir sezon olur" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı