Haberler

Fred, Galatasaray Derbisinde 100. Maçına Çıkmaya Hazırlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Galatasaray'a karşı oynanacak derbide 100. resmi maçına çıkma fırsatını yakalayacak. İlk sezonunda 35 resmi maça çıkan Fred, bu sezon ise 19 maçta forma giydi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Galatasaray'a karşı derbide forma giymesi durumunda, sarı-lacivertli ekiple 100. resmi maçına çıkacak.

Fenerbahçe'ye 2023-2024 sezonu başında Manchester United'dan transfer edilen Fred, ilk sezonunda ligde 25 maçta boy gösterirken, UEFA Konferans Ligi'nde ise hem elemeler hem de grup maçlarında 10 müsabakada sahaya çıktı.

İsmail Kartal döneminde takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Brezilyalı futbolcu, buna karşın sakatlık ve kırmızı kart cezaları sebebiyle 14 maçta takımını yalnız bıraktı.

Sarı-lacivertli ekiple ilk sezonunda 35 resmi maç oynayan yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol atarken, 8 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturmayı başardı. 2 bin 734 dakika sahada kalan Fred, 7 sarı kart, 1 de kırmızı kart gördü.

En çok maçı Mourinho döneminde oynadı

Brezilyalı futbolcu, 2024-2025 sezonunda takımın başına Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte farklı bölgelerde de forma giydi.

Geçen sezon ligde 31, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 2, Avrupa Ligi'nde 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maçta oynayan Fred, toplamda 45 müsabakada sahaya çıktı.

Toplam 3 bin 794 dakika sahada kalan Brezilyalı oyuncu, bu maçlarda 5 gol kaydederken, 8 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu. 13 sarı kart gören Fred, 1 kez de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sezon başında da Mourinho'nun değişmez isimlerinden olan yıldız oyuncu, Domenico Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından daha az süre aldı.

İsmail Yüksek'in cezası sebebiyle Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıkan 32 yaşıdaki oyuncu, Edson Alvarez'in Rize deplasmanında kadroda yer almamasıyla Çaykur Rizespor karşısında da formayı sırtına geçirdi.

Bu sezon ligde 12, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta forma giyen Fred, 19 müsabakada takımına 1 gollük katkı yaparken, 3 de sarı kart gördü.

Bu sezon 1086 dakika süre alan Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe forması altında toplamda 99 maçta 7 bin 614 dakika oynarken 9 gol attı, 23 sarı, 2 de kırmızı kartla cezalandırıldı.

Cezası sebebiyle Ferencvaros karşısında takımını yalnız bırakan Fred, sarı-lacivertli forma altında derbi maçta dalya demeye hazırlanıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, Galatasaray karşısında Brezilyalı oyuncuya süre verirse, Fred 100. maçında boy göstermiş olacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Düğün salonundaki laf atma kavgası sokağa taştı

Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis soluğu ilçede aldı
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş

88. dakikada 1-0 olan maçın son anlarında neler oldu neler
Kenan Yıldız'dan resital

Milli yıldızımıza karşı tek başına resital yaptı! Durdurulamıyor
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı

Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.