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Fred'den Mourinho'yu çıldırtacak hareket

Fred'den Mourinho'yu çıldırtacak hareket
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Instagram üzerinden teknik direktörler İsmail Kartal ve Jose Mourinho'yu karşılaştıran bir paylaşımı beğendi.

Fenerbahçe'de son dönemde yaşanan puan kayıplarının ardından teknik direktör Jose Mourinho eleştiri yağmuruna tutulurken, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Fred'den Portekzli teknik adamını kızdırabilecek dikkat çeken bir hareket geldi.

İSMAİL KARTAL'I BEĞENDİ

Fred, Instagram üzerinden İsmail Kartal ve Jose Mourinho'yu karşılaştıran bir paylaşımı beğendi. Bir Fenerbahçe taraftar hesabının İsmail Kartal'ın geçtiğimiz sezonki performansı ile Jose Mourinho'nun bu sezonki performansı arasında karşılaştırma yapması sonrası, Fred'in bu paylaşımı beğendiği ortaya çıktı.

İşte Fred'in beğendiği o paylaşım;

Fred'den Mourinho'yu çıldırtacak hareket

FENERBAHÇE GEÇEN SEZONU ARIYOR

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon yakalanan yüksek puan ortalaması bu sezon yakalanamadı. Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde sezonu 99 puan ve 99 golle tamamlayan Fenerbahçe, ligin ilk 16 haftasında 43 puan toplamıştı. Bu sezon Jose Mourinho yönetiminde ligde 16 maça çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda 36 puan toplayarak geçtiğimiz sezonun 7 puan gerisinde kaldı. Öte yandan geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 38 maçta 15 puan kaybeden Fenerbahçe; bu sezon 16 maçta 12 puan kaybetti.

İLK 6'DAKİ TAKIMLARI YENEMEDİ

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk 6 sırayı paylaşan hiçbir takımı mağlup edemedi.

İşte o maçlarda alınan sonuçlar;

  • Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
  • Fenerbahçe 2-2 Samsunspor
  • Fenerbahçe 1-1 Eyüpspor
  • Fenerbahçe 2-2 Göztepe
  • Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş

SON 4 MAÇTA ÇÖKTÜ

Öte yandan Jose Mourinho'nun ekibi, tüm kulvarlarda oynadığı son 4 maçta sadece bir kez galip geldi.

Fenerbahçe'nin son 4 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde;

  • Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş
  • Fenerbahçe 0-2 Athletic Bilbao (UEFA Avrupa Ligi)
  • Fenerbahçe 3-1 Başakşehir
  • Fenerbahçe 1-1 Eyüpspor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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