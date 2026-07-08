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Fenerbahçe-Admira Wacker maçının ardından

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred, Admira Wacker'ı 5-0 yendikleri hazırlık maçı sonrası teknik direktör İsmail Kartal için 'harika bir insan' dedi, taraftarlara teşekkür edip Şampiyonlar Ligi hedefini vurguladı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred, sarı-lacivertlilerin Avusturya'nın Admira Wacker ekibiyle yaptığı hazırlık maçının ardından açıklamada bulundu.

Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanan ve 5-0 kazandıkları maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fred, "Bu sezon oynadığımız ilk hazırlık maçımızdı. Top başı yaptığımız ilk andan itibaren sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yavaş yavaş hocamızın bizden istediği şeyleri sahaya yansıtmaya başladık. Takım olarak her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın harika bir insan olduğunu dile getiren tecrübeli oyuncu, "Bizler futbolcular olarak onun burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Sadece bizler değil taraftarlar da çok mutlu. İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Rakibimiz ikinci lig takımıydı ama iyi bir takım." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarlara destekleri için teşekkür eden Fred, şöyle devam etti:

"Buraya gelen bütün taraftarlara çok teşekkür etmek istiyoruz. Onların burada olması büyük mutluluk, her zaman takımların arkasında duruyorular. Umarım bu şekilde devam ederiz. Bizler bu sezon onlar için büyük şeyler başarmak istiyoruz. Onların varlığı bizim için çok önemli."

Fred, Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayacakları maçlara değinerek, "UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için o eleme maçlarında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biliyoruz ki düzeltmemiz gereken şeyler hala var. İyi bir Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası sezonu da geçirmek istiyoruz. Umarım her kulvarda güzel bir sezon olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Süha Gür
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