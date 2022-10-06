Fransızlardan skandal hareket! Türk taraftarların üzerini arama şekillerine tepkiler çığ gibi

UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco ile karşılaşan Trabzonspor'da taraftarlar, Fransız polisi karşısında zor anlar yaşadı. Taraftarların maça girişi sırasında köpeklerle aranırken, bir kişi köpek tarafından ısırıldı. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

Trabzonspor'un Monaco'ya 3-1 yenildiği karşılaşanın öncesinde bordo-mavili taraftarların gördüğü muameleye tepki yağıyor.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Binlerce Trabzonspor taraftarı, Fransa'da kendisine ayrılan tribünleri doldururken maça giriş esnasında ilginç anlar yaşandı. Monaco güvenliği Trabzonspor taraftarını köpeklerle aradı. Bir kişi köpek tarafından ısırılırken, kadın taraftarların büyük korku yaşadığı aktarıldı.

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GRUPTA 3. SIRADAYIZ

Karşılaşmayı 3-1 kaybeden Trabzonspor, bu sonuçla H Grubu'nda 3 puanda kaldı ve 3. sıraya geriledi. Bordo-mavililer grubunda bir sonraki maçını 13 Ekim'de Trabzon'da Monaco ile oynayacak.