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Fransız devinden Sergen Yalçın'a teklif

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Fransız futbol kulübü St.Etienne, Beşiktaş'ın hedefindeki teknik direktör Sergen Yalçın'ı transfer etmek için harekete geçti. Yalçın'ın menajeri Hakan Korkmaz ile görüşmeler başlatıldı. St.Etienne, daha önce teknik direktörlük görevine son verdiği Olivier Dall'Oglio'nun yerine Yalçın'ı düşünüyor.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın başına geçmeyen ve şimdilerde yorumculuk yapan Sergen Yalçın hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

SERGEN YALÇIN'I RADARA ALDILAR

Fransa Ligi'nin en fazla seyirciye sahip olan 3 takımından birisi St.Etienne. Daha önce Şenol Güneş'i de takımın başına geçirmek isteyen St.Etienne, Sergen Yalçın'ın menajer kankası Hakan Korkmaz'la temas kurdular. Talepleri hakkında bilgi istediler.

Saint-Etienne yönetimi, Toulouse karşısında (2-1) alınan yenilginin ardından Olivier Dall'Oglio'nun görevine son verdi. İddialata göre Sergen Yalçın dışında Habib Beye ve Norveçli teknik adam Eirik Horneland'ın da dahil olduğu birçok teknik adamın durumlarını inceleme altına almış durumda.

Fransız devinden Sergen Yalçın'a teklif
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Fransız devi :)

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

gıtsın abı kımse gucenmez bu adam..sezon basında teklıf yapsaydı besıktas..hep zorda kalınca bu adamın kapısını calıyorlar

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