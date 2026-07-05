Fransa, Paraguay'ı Tek Golle Geçti, Çeyrek Finale Yükseldi

(ANKARA) – 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Fransa, Paraguay'ı 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Fransa çeyrek finalde Fas ile karşı karşıya gelecek.

ABD'nin Philadelphia kentindeki Philadelphia Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz geçten karşılaşmada Fransa, ikinci yarıda Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle çeyrek final biletini aldı. Fransa, tek golle Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen taraf olurken Paraguay ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.

Fransa, çeyrek finalde Kanada'yı son 16 turunda 3-0 mağlup eden Fas ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: ANKA