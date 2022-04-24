Fransa'da şampiyon Paris Saint-Germain! St.Ettienne'in unvanına ortak oldular - Haberler

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Fransa'da şampiyon Paris Saint-Germain! St.Ettienne'in unvanına ortak oldular

Haberler.com - Spor
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Fransa'da şampiyon Paris Saint-Germain! St.Ettienne'in unvanına ortak oldular

Ligue 1'in 34. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Lens ile 1-1 berabere kalarak bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Toplamda 10. şampiyonluğuna ulaşan PSG, son 10 senede 8. kez kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Paris Saint-Germain ile Lens, Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Parc des Princes'te karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken PSG, 10. kez Fransa şampiyonu oldu.

Fransa'da şampiyon Paris Saint-Germain! St.Ettienne'in unvanına ortak oldular

ST. ETIENNE İLE ŞAMPİYONLUK SAYISINI EŞİTLEDİ

Maçta ilk yarı gol sesi çıkmazken 58. dakikada Lens'te Danso kırmızı kart gördü. 68. dakikada ise Lionel Messi gol perdesini açtı. 88. dakikada Jean attığı golle skoru belirledi. 1-1 sona eren maçın ardından PSG, puanını 78'e yükseltti ve 10. şampiyonluğunu ilan etti. PSG, 10. kez kupayı müzesine götürerek St. Etienne ile şampiyonluk sayılarını eşitledi.

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