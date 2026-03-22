Sidiki Cherif'in milli takım hayali suya düştü

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Sidiki Cherif, vatandaşlık işlemleri tamamlanmadığı için Fransa U21 kampına katılamayacak.

Ara transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Angers'ten Fenerbahçe'ye transfer olan Sidiki Cherif, kısa süre önce ilk kez Fransa U21 Milli Takımı'na davet edilmişti ancak genç oyuncu beklemediği bir haber aldı.

SIDIKI CHERIF'E VATANDAŞLIK ENGELİ

L'Equipe'in haberine göre; Gine doğumlu olan Sidiki Cherif'in Fransa Milli Takımı'nda oynayabilmesi için gerekli vatandaşlık işlemleri henüz tamamlanmadı. Cherif'in bu nedenle davet almasına rağmen milli takımdaki kampa katılamayacağı belirtildi.

OYNANACAK MAÇLAR

Fransa U21 Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 26 Mart'ta Lüksemburg U21 Milli Takımı, 30 Mart'ta ise İzlanda U21 Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de şu ana kadar tüm kulvarlarda 10 maça çıkan Sidiki, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

