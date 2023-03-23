Fransa'da büyük kriz! Mbappe'nin kaptan olması sonrası Griezmann sürpriz bir kararın eşiğinde

Fransa'da kaleci Hugo Lloris'in milli takımı bırakması sonrası teknik direktör Didier Deschamps, kaptanlık görevini Kylian Mbappe'ye verdi. Bu karar takımın içinde kriz çıkarırken bu göreve gelmeyi bekleyen Antoine Griezmann büyük hayal kırıklığı yaşadı. Griezmann'ın bu sebeple milli takımı bırakabileceği konuşuluyor.

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e yenilen Fransa Milli Takımı'nda teknik direktör Didier Deschamps'ın kaptan tercihi büyük kriz çıkardı.

FRANSA'DA YENİ KAPTAN MBAPPE

Kaptan Hugo Lloris, Dünya Kupası sonrası Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı. Bunun üzerine Horozlar'da kaptanlık görevine kimin geleceği merakla beklenirken teknik direktör Didier Deschamps, tercihini Kylian Mbappe'den yana kullandı.

Mbappe-Griezmann

GRIEZMANN YIKIMI YAŞADI

Mbappe'nin kaptanlığa getirilmesi sonrası ise takım içinde kriz patlak verdi. Kendisine kaptanlık bandının verileceğini düşünen Antoine Griezmann, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Griezmann'ın bu sebebten dolayı milli takım kariyerine nokta koyabileceği konuşuluyor.