Fransa'da altın madalyanın sahibi Fatma Damla Altın - Haberler

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Fransa'da altın madalyanın sahibi Fatma Damla Altın

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Open Paris 2022 Grand Prix turnuvasında Fatma Damla Altın, Uzun Atlama müsabakasında altın madalya kazandı.

Open Paris 2022 Grand Prix turnuvasında Fatma Damla Altın, Uzun Atlama müsabakasında altın madalya kazandı.

8-11 Haziran 2022 tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris kentinde gerçekleştirilen Open Paris 2022 Grand Prix turnuvasında bugün gerçekleştirilen Uzun Atlama müsabakasında Para Atletizm milli sporcusu Fatma Damla Altın Tokyo'da madalya kazanan rakiplerini geride bırakarak, 5.52 metre derecesi ile Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.

BİROL AYDIN: "HEDEFİMİZ PARALİMPİK OYUNLAR"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, madalya kazanan sporcuları tebrik ederek, "Başta Fatma Damla Altın olmak üzere, Esra Bayrak, Mihriban Korkmaz, Eda Yıldırım ve tüm teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Hedefimiz, Paralimpik Direktörümüz Aytunç Göz'ün nezaretinde 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda rekor sporcu ile katılmak ve altın madalya kazanmaktır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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