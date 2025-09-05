Haberler

Maçı böyle kazanacaklarmış! Devler Ligi'ndeki rakibinden Aslan için hain plan

Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçı için bilet bulmaya çalışan Galatasaray taraftarlarına karşı Eintracht yönetimi hukuk bürosu tuttu. Yüksek fiyata bilet satılması ve kombine kart iptalleri ile Galatasaray taraftarlarının bilet alması engellenmeye çalışılıyor. Eintracht taraftarları internet üzerinden birbirlerini Galatasaraylılara bilet satmamaları konusunda uyarıyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Alman ekibinde büyük bir endişe var. Frankfurt yönetimi, sarı-kırmızılı taraftarların bilet almasını engellemek için harekete geçti.

ÜLKEDE GALATASARAY ALARMI

Eintracht yöneticisi Philipp Reschke, sarı-kırmızılıların bilet almasını engellemek için hukuk bürosu tuttu. Biletlerin yüksek fiyata satılması, kombine kartının iptaliyle sonuçlanıyor. Eintracht taraftarları internette birbirlerini Galatasaraylılara bilet satmamaları konusunda uyarıyor. Galatasaray'a ayrılan doğu tribününde sadece 3 bin bilet var.

EN SON MAÇTA 30 BİN GALATASARAY TARAFTARI VARDI

Galatasaray, Frankfurt'a en son 1992'de gelmiş ve Waldstadion'da 30 bin taraftarının desteğini almıştı. O günlerde stadın dolması nadirdi, biletler gişeden kolayca alınabiliyordu. Bugün ise durum farklı. 35 bin koltuk kombine sahiplerine ayrılmış durumda. Kalan biletler yalnızca Eintracht üyelerine satılıyor ve başvuru için mayıs ayında üyelik şartı aranıyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAras Aras:

Hain plan, neden? Çünkü gittiginiz her yerede sıkıntı çıkıyor, önce kendinize bakınız

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKenan polat:

Hain dediğiniz bu planı 2005 yılında denizlispor FENERBAHÇE taraftarına uyguladı , kimliğinde denizli yazmayana bilet satmadılar . Şimdi sürünüyorlar hainler daha beter olsunlar ..

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmir Emir:

GALATASARAY,EiNTRACHT FRANKFURT'UN İÇİNDEN GEÇER,ÇİMLERİ YALATIR.TOP DİYE OYNAR.TÜM SOSYAL MEDYADAN, İLETİŞİM ADRESLERİNE BUNLARI YAZACAĞIM.HERKES YAZSIN GÖRSÜNLER ÖĞRENSİNLER.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
