Maçı böyle kazanacaklarmış! Devler Ligi'ndeki rakibinden Aslan için hain plan

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Alman ekibinde büyük bir endişe var. Frankfurt yönetimi, sarı-kırmızılı taraftarların bilet almasını engellemek için harekete geçti.

ÜLKEDE GALATASARAY ALARMI

Eintracht yöneticisi Philipp Reschke, sarı-kırmızılıların bilet almasını engellemek için hukuk bürosu tuttu. Biletlerin yüksek fiyata satılması, kombine kartının iptaliyle sonuçlanıyor. Eintracht taraftarları internette birbirlerini Galatasaraylılara bilet satmamaları konusunda uyarıyor. Galatasaray'a ayrılan doğu tribününde sadece 3 bin bilet var.

EN SON MAÇTA 30 BİN GALATASARAY TARAFTARI VARDI

Galatasaray, Frankfurt'a en son 1992'de gelmiş ve Waldstadion'da 30 bin taraftarının desteğini almıştı. O günlerde stadın dolması nadirdi, biletler gişeden kolayca alınabiliyordu. Bugün ise durum farklı. 35 bin koltuk kombine sahiplerine ayrılmış durumda. Kalan biletler yalnızca Eintracht üyelerine satılıyor ve başvuru için mayıs ayında üyelik şartı aranıyor.