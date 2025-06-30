Francesco Farioli, Avrupa devine imza atıyor

Sezonun sona ermesinin ardından Hollanda Ligi ekibi Ajax'taki görevinden ayrılan Francesco Farioli'nin yeni takımı belli oluyor.

PORTO İLE ANLAŞMAYA VARDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Martin Anselmi ile yollarını ayıran Portekiz devi Porto, Farioli ile anlaşmaya vardı. Haberde, İtalyan teknik adam Francesco Farioli'nin Porto ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

TÜRKİYE'DE GÖREV YAPMIŞTI

Genç teknik adam, daha önce Süper Lig'de Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor'u da çalıştırmış ve başarılı performansının ardından Avrupa'nın yolunu tutmuştu.

AJAX PERFORMANSI

Ajax ile toplamda 54 maça çıkan Farioli, 35 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. İtalyan teknik adam, geçtiğimiz sezon ligin bitimine 4 hafta kala 9 puan lider olmasına karşın şampiyonluğu ezeli rakibi PSV'ye kaptırmıştı.