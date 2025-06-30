Francesco Farioli, Avrupa devine imza atıyor

Francesco Farioli, Avrupa devine imza atıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'tan ayrılan Francesco Farioli, Porto'nun yeni teknik direktörü olmaya hazırlanıyor. İtalyan teknik adam, Porto ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Sezonun sona ermesinin ardından Hollanda Ligi ekibi Ajax'taki görevinden ayrılan Francesco Farioli'nin yeni takımı belli oluyor.

PORTO İLE ANLAŞMAYA VARDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Martin Anselmi ile yollarını ayıran Portekiz devi Porto, Farioli ile anlaşmaya vardı. Haberde, İtalyan teknik adam Francesco Farioli'nin Porto ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

TÜRKİYE'DE GÖREV YAPMIŞTI

Genç teknik adam, daha önce Süper Lig'de Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor'u da çalıştırmış ve başarılı performansının ardından Avrupa'nın yolunu tutmuştu.

AJAX PERFORMANSI

Ajax ile toplamda 54 maça çıkan Farioli, 35 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. İtalyan teknik adam, geçtiğimiz sezon ligin bitimine 4 hafta kala 9 puan lider olmasına karşın şampiyonluğu ezeli rakibi PSV'ye kaptırmıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Jandarmayı arayıp ormanı yakacağını söyledi, nedeni de akılalmaz

Jandarmayı arayıp ormanı yakacağını söyledi, nedeni de akılalmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! Osayi'nin yeni takımını duyurdular

Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! İşte yeni takımı
Arabayla gelip, bahçedeki kadına kurşun yağdırdılar

Arabayla gelip Yasemin'e kurşun yağdırdılar! Cinayet anı kamerada
Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Francesco Farioli, Avrupa devine imza atıyor

Karagümrük ve Alanyaspor'daydı! Avrupa deviyle el sıkıştı
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
UEFA'dan çoklu kulüp sahipliği davalarına ilişkin karar: 2 takım Avrupa'dan men edildi

2 takım Avrupa'dan men edildi! İki kulüp daha ceza yemenin eşiğinde
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti

Hamile olduğunu düşünüyordu, hastanede gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.