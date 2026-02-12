Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda İtalyan sürat patenci Francesca Lollobrigida, kadınlar 5 bin metre yarışını 6 dakika 46.17 saniyelik derecesiyle kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın sürat pateni kadınlar 5 bin metre kategorisinde İtalyan Francesca Lollobrigida, altın madalyaya ulaştı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 6. gününde sürat pateni kadınlar 5 bin metre yarışı, Milano Sürat Pateni Stadı'nda yapıldı.

Francesca Lollobrigida, 6 dakika 46.17 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. İtalyan sporcu, sürat pateni kadınlar 3 bin metrenin ardından oyunlardaki ikinci altın madalyasını elde etti.

Müsabakada Hollandalı Merel Conijn 0.10 saniye geride gümüş, Norveçli Ragne Wiklund ise 0.17 saniye farkla bronz madalya aldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
