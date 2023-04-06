Fotoğraftaki detay Fenerbahçe'de olacakların habercisiydi! Jorge Jesus sistem değişiyor

Beşiktaş derbisine 3'lü savunmayla çıkan ve 10 kişi rakibine 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus sistem değişiyor. Portekizli hocanın, Kayserispor ile oynanacak Türkiye Kupası çeyrek final maçına 4'lü savunmayla çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz gün Ali Koç'un Samandıra ziyaretinde Portekizli hoca ile verdiği fotoğrafta, arkalarında duran taktik tahtasındaki 4'lü diziliş dikkat çekmişti.