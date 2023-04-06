Fotoğraftaki detay Fenerbahçe'de olacakların habercisiydi! Jorge Jesus sistem değişiyor
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Beşiktaş derbisine 3'lü savunmayla çıkan ve 10 kişi rakibine 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus sistem değişiyor. Portekizli hocanın, Kayserispor ile oynanacak Türkiye Kupası çeyrek final maçına 4'lü savunmayla çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz gün Ali Koç'un Samandıra ziyaretinde Portekizli hoca ile verdiği fotoğrafta, arkalarında duran taktik tahtasındaki 4'lü diziliş dikkat çekmişti.
Fenerbahçe ile Kayserispor, Türkiye Kupası çeyrek final turunda Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü zorlu maçta sistem değişikliğine gidiyor.
JESUS, 4'LÜ SAVUNMAYA GEÇİYOR
Beşiktaş derbisine 3'lü savunma dizilimiyle çıkan Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibine öne geçmesine rağmen 4-2 mağlup olmuştu. Bu yenilgiyle zirve yarışında ağır hasar alan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un Kayserispor maçında 4'lü savunmaya geçmesi bekleniyor.
TAKTİK TAHTASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Derbi mağlubiyeti sonrası Ali Koç, Fenerbahçe'nin antrenmanını ziyaret etmişti. Başkan, Jorge Jesus ile fotoğraf verirken ikilinin arkasında duran taktik tahtasındaki 4'lü savunma dizilimi dikkat çekmişti.