Fortuna Sittard'dan Burak Yılmaz paylaşımı! Bu sefer de video ile duyurdular - Haberler

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Fortuna Sittard'dan Burak Yılmaz paylaşımı! Bu sefer de video ile duyurdular

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Işıtan Gün'ün başkanlığını yaptığı Hollanda ekibi Fortuna Sittard, tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz ile anlaştığını duyurmuştu. Sittard, sosyal medya hesabından Burak Yılmaz ile ilgili bir paylaşım daha yaptı.

Burak Yılmaz imza attığı Fortuna Sittard'ın kampına katılmaya hazırlanıyor. Burak Yılmaz'ın transferini günler öncesinde duyuran Hollanda ekibi ise tecrübeli futbolcuyla ilgili bir sunum daha hazırladı.

RESMİ HESAPTAN PAYLAŞILDI

Fortuna Sittard resmi hesabından bir video ile Burak Yılmaz transferini bir kez daha duyurdu. Tecrübeli futbolcu Hollanda ekibinde de özdeşleştiği 17 numaralı formayı giyecek.

5 YILLIK ANLAŞMA

5 yıllık imza atan tecrübeli futbolcu, iki yıl sahada kalmasının ardından antrenör programına katılacak. Burak Yılmaz, bu transfer sonrası heyecanlı olduğunu belirterek: "Fortuna Sittard'da geçireceğim zamanları gerçekten de dört gözle bekliyorum. Sittard'ın bana sunabilecekleri ve sunmak istedikleri önemliydi. Ama önce kulüpte bir oyuncu olarak geçireceğim döneme odaklanıyorum. Tecrübemle katkıda bulunmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

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