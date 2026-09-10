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Formula Kite Avrupa Şampiyonası, Muğla'da yapılıyor

Formula Kite Avrupa Şampiyonası, Muğla'da yapılıyor
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- Yarışlara 28 ülkeden 92 sporcu mücadele ediyor

2026 Türk Telekom Formula Kite Avrupa Şampiyonası, Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka Kite Beach'te gerçekleştiriliyor.

Muğla Valiliği himayesinde düzenlenen organizasyonda, dünya ve Avrupa şampiyonları ile olimpiyat sporcularının da aralarında bulunduğu çok sayıda başarılı isim mücadele ediyor.

Doğası, denizi ve rüzgarıyla dünyanın önemli kitesurf merkezlerinden olan Akyaka, şampiyona boyunca Avrupa'nın başarılı formula kite sporcularını ağırlayacak.

Şampiyonada 28 ülkeden 56 erkek ve 36 kadın olmak üzere 92 sporcu Avrupa şampiyonluğu için mücadele veriyor.

Sporcular rüzgarla birlikte Akyaka ve Akçapınar sahilleri arasında belirlenen parkurlarlarda yarışıyor.

Organizasyon, 12 Eylül'de ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: AA
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