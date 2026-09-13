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Formula Kite Avrupa Şampiyonası Muğla Akyaka'da sona erdi

Formula Kite Avrupa Şampiyonası Muğla Akyaka'da sona erdi
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MUĞLA'nın Ula ilçesinde bulunan Akyaka, 2026 Formula Kite Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde bulunan Akyaka, 2026 Formula Kite Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. 34 ülkeden 92 sporcunun katıldığı şampiyona, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Ödül töreni; Muğla Vali Yardımcısı Ali Edip Budan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ula Kaymakamı Murat Ekinci, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Uluslararası Uçurtma Sörfü Birliği (IKA) Başkanı Spyros Krotsis'in katılımıyla gerçekleştirildi. Kadınlar Avrupa Klasmanı'nda birinci Lauriane Nolot (Fransa), ikinci Jessie Kampmann (Hollanda), üçüncü Elena Lengwiler (İsviçre) olurken, Erkekler Avrupa Klasmanı'nda Gian Stragiotti (İsviçre), Valentin Bontus (Avusturya) ve Riccardo Pianosi (İtalya) ilk 3'te yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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