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Formula 1 Kanada Grand Prix'siyle devam ediyor

Formula 1 Kanada Grand Prix'siyle devam ediyor

Spor Haberleri

Formula 1'de sezon Kanada'daki yarış ile devam edecek. Kanada Grand Prix'si, 4 bin 361 metrelik uzunluğundaki Gilles-Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Hollandalı sürücü Max Verstappen kazanmıştı.

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Kanada Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sezon Kanada'daki yarış ile devam edecek. Kanada Grand Prix'si, 4 bin 361 metrelik uzunluğundaki Gilles-Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Hollandalı sürücü Max Verstappen kazanmıştı.

Kanada Grand Prix'sinde Finlandiyalı sürücü Valtteri Bottas 2019 yılında 1: 13.078 derecesiyle pistteki en hızlı turun sahibi olarak yer alıyor. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 23.00'te, yarış ise pazar günü TSİ 21.00'de başlayacak.

Kanada Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5'i şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 170 puan

2 - Sergio Perez (Meksika): 117 puan

3 - Fernando Alonso (İspanya): 99 puan

4 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 87 puan

5 - George Russell (Büyük Britanya): 65 puan

Takımlar

1 - Red Bull: 287 puan

2 - Mercedes: 152 puan

3 - Aston Martin: 134 puan

4 - Ferrari: 100 puan

5 - Alpine: 40 puan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kanada Grand Prix Max Verstappen Formula 1 Kanada Spor Haberler

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