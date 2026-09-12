Formula 1 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonunu Lando Norris kazandı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı İspanya Grand Prix'sine McLaren takımının Britanyalı pilotu Lando Norris, ilk sıradan başlayacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı İspanya Grand Prix'sine McLaren takımının Britanyalı pilotu Lando Norris, ilk sıradan başlayacak.
İlk defa yarışlara ev sahipliği yapacak başkent Madrid'deki 5,4 kilometrelik Madring Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında Norris, 1 dakika 31.824 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.
Norris'in 0.011 saniye gerisinde Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli ikinci, Red Bull takımından Max Verstappen ise 0.140 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.
İspanya Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da başlayacak.