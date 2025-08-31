Formula 1 Hollanda Grand Prix'sinde kazanan belli oldu

Formula 1 Hollanda Grand Prix'sinde kazanan belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezonun 15. yarışı olan Formula 1 Hollanda Grand Prix'sini Oscar Piastri kazandı. Piastri, sezonun yedinci galibiyetini elde etti.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Hollanda Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

HOLLANDA'DA ZAFER PIASTRI'NİN

Hollanda'nın Zandvoort kentindeki 4,2 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 72 tur üzerinden gerçekleştirildi. Yarışı, 1 saat 38 dakika 29.849 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Piastri, sezonun yedinci galibiyetini elde etti.

PODYUMDAKİ DİĞER İSİMLER

Red Bull pilotu Max Verstappen, Piastri'nin 1.271 saniye gerisinde ikinci, kariyerinde ilk kez podyuma çıkan Racing Bulls Honda takımının Cezayir asıllı Fransız pilotu Isack Hadjar ise 3.233 saniye arkasında üçüncü oldu. Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton, kazaların ardından yarış dışı kalırken Lando Norris ise aracındaki sorun nedeniyle yarışa veda etti.

SEZONUN 16. YARIŞI İTALYA'DA

Sezonun 16. yarışı, İtalya Grand Prix'si 7 Eylül Pazar günü koşulacak. Sezonda bu yarışla birlikte şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris'in 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor.

Hollanda Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 309

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 275

3. Max Verstappen (Hollanda): 205

4. George Russell (Büyük Britanya): 184

5. Charles Leclerc (Monako): 151

- Takımlar

1. McLaren: 584

2. Ferrari: 260

3. Mercedes: 248

4. Red Bull Racing: 214

5. Williams: 80

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Endonezya yangın yeri! Devlet Başkanı tarihi zirveye katılmaktan vazgeçti

Vekillerin evleri yağmalandı, Devlet Başkanı ülkeyi bırakıp gidemedi
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan ‘1 Eylül’ mesajı

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan '1 Eylül' mesajı! Bir çağrısı da var
Denizli'de başlayıp Aydın'a sıçrayan yangın yeniden büyüdü! Evler yanmaya başladı

İki kentin birleştiği noktada kabus! Alevler evlere sıçradı
İstanbul'da çöpte yanmış bebek cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Çöpleri toplayan personel fark etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de transferler üst üste! Şimdi de Asensio

Fenerbahçe'de transferler üst üste! Şimdi de Asensio
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.