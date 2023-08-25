Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda Grand Prix'si düzenlenecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı olan Hollanda Grand Prix'si, Zandvoort kasabasında gerçekleştirilecek. Max Verstappen liderliğindeki Red Bull takımı şu ana kadar en başarılı performansı sergiliyor.