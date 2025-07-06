Formula 1 Britanya GP'sinde Hulkenberg İlk Podyum Sevincini Yaşadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Britanya Grand Prix'si McLaren pilotu Lando Norris'in zaferiyle sona ererken, 37 yaşındaki Nico Hulkenberg kariyerinin ilk podyumunu aldı.

Formula 1 Britanya GP'sini McLaren pilotu Lando Norris ilk sarıda tamamlarken, 37 yaşındaki Nico Hulkenberg 15 yıllık kariyerinde ilk kez podyum sevinci yaşadı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si bugün gerçekleşti. Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden düzenlenen yarışta McLaren'in pilotu Lando Norris, ilk sırada aynı takımın Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise ikinci, Kick Sauber'in Alman yarışçısı Nico Hulkenberg ise üçüncü sırayı aldı. 37 yaşındaki Hulkenberg, 15 yıllık Formula 1 kariyerinde ilk podyuma çıkmanın mutluluğunu yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kontrolden çıkan vinç 23 aracı biçti, binalara zarar verdi

İstanbul'da büyük kaos! 23 araç çöpe döndü, çok sayıda bina hasar aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manavgat Belediyesi'nde baklava kutusundan çıkan 110 bin euro skandalında yeni detaylar

Baklava kutusunda 110 bin euro skandalında yeni detaylar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.