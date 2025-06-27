Formula 1 Avusturya Grand Prix'si Heyecanı Başlıyor

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın on birinci etabı Avusturya Grand Prix'si, Red Bull Ring Pisti'nde bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Yarışta McLaren ve Red Bull takımları öne çıkıyor.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun on birinci etabı Avusturya Grand Prix'siyle devam edecek.

4,32 kilometrelik Red Bull Ring Pisti'nde yapılacak yarış, 71 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Sezonda şu ana kadar McLaren pilotlarından Oscar Piastri 5, Lando Norris 2, Mercedes pilotu George Russell 1 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.

Avusturya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 198 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 176

3. Max Verstappen (Hollanda): 155

4. George Russell (Büyük Britanya): 136

5. Charles Leclerc (Monako): 104

Takımlar:

1. McLaren: 374

2. Mercedes: 199

3. Ferrari: 183

4. Red Bull: 162

5. Williams: 55

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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