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Süper Lig'de son haftalarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Leandro Trossard, Galatasaray derbisinde de takımının en önemli hücum kozlarından biri olacak.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligin en golcü takımlarından biri olan siyah-beyazlılar, bu skorer özelliğini iç saha avantajını da kullanarak derbide de sergilemek istiyor.

Siyah-beyazlılarda özellikle son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Belçikalı futbolcu Leandro Trossard da takımın skor yüküne katkı sağlayan oyuncuların başında geliyor.

Son 3 haftada yükselişe geçti

Ligde forma giydiği 11 maçta 3 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan Trossard, özellikle son 3 haftada ortaya koyduğu performansla yükselen bir grafik çizdi. 31 yaşındaki futbolcu, ligde kaydettiği 3 golün 2'sini, yaptığı 4 asistin ise 3'ünü söz konusu süreçte gerçekleştirdi.

Gençlerbirliği karşısında alınan 3-0'lık galibiyette 3 golün de asistini yapan Belçikalı futbolcu, takımının aldığı puanda rol oynadı. Son olarak Konyaspor karşısında 4-2 kazanılan mücadelede sahneye çıkan Trossard, takımını 3-2 öne geçiren golü kaydederek galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Son haftalarda hem gol yollarında hem de takım arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlarla dikkat çeken 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray derbisi öncesinde teknik heyetin en güvendiği isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı