Formayı giydi! Kim Min-Jae, resmen Bayern Münih'te

Süper Lig devi Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve performansıyla dünyanın en önemli takımlarının radarına giren Kim Min-Jae'nin yeni adresi Bayern Münih oldu.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Bayern Münih, Napoli forması giyen Kim Min-Jae'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Alman devinden yapılan açıklamada, Kim Min Jae ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını belirtildi.

"ŞAMPİYONLUK KAZANMAK İSTİYORUM"

Transferin ardından açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, "Bayern Münih her futbolcunun hayalidir. Münih'te beni bekleyen her şeyi dört gözle bekliyorum. Benim için yeni bir başlangıç demek. Burada gelişmeye devam edeceğim. Kulüple yaptığım görüşmelerde bana olan ilginin ne kadar büyük olduğu en başından beri bana açıkça ifade edildi. İlk hedefim oldukça çok oynamak. Ayrıca mümkün olduğu kadar çok şampiyonluk kazanmak istiyorum" dedi.