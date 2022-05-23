Forma giymediği maç yok! İşte Süper Lig'de sezonun gol kralı - Haberler

2021-2022 sezonuna Kasımpaşa'dan Umut Bozok bireysel performansıyla damga vurdu. 25 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa2nın ligdeki tüm maçlarında süre alarak 20 gol atma başarısı gösterdi ve gol krallığında zirveye yerleşti.

UMUT BOZOK'U BALOTELLI TAKİP ETTİ

Umut Bozok'u Adana Demirspor'dan Mario Balotelli takip etti. İtalyan yıldız, son hafta oynadıkları Göztepe maçında fileleri 5 kez havalandırdı ve 18 golle ligi tamamladı. 3. sırayı Hatayspor'dan Ayoub El Kaabi ve Çaykur Rizespor'dan Joel Pohjanpalo 16 golle paylaştı.

5. SIRAYI 4 FUTBOLCU PAYLAŞTI

Fenerbahçe'den Serdar Dursun ile Trabzonspor'dan Cornelius ise 15 golle 4. sırada yer aldı. 5. sırada 14 golle 4 futbolcu yer alırken bunlar; Alexandru Maxim, Aleksandar Pesic, Haji Wright ve Michy Batshuayi oldu.

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