ABB FOMGET, Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarın Trabzonspor'a konuk olacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, Kadir Özcan Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Kadir Özcan Tesisleri'nde saat 14.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Murat Demir yönetecek.
Ligde çıktığı 15 müsabakada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Başkent ekibi, topladığı 36 puanla 4. sırada yer alıyor.
Bordo-mavili takım ise 13 galibiyet ve 2 yenilgi sonucunda topladığı 39 puanla ligde 3. sırada bulunuyor.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor