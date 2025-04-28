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FOMGET'ten Fenerbahçe'ye Mourinho'nun sözüyle jet hızında cevap

FOMGET'ten Fenerbahçe'ye Mourinho'nun sözüyle jet hızında cevap
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Kadın Futbol Süper Ligi ekibi Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, şampiyonluk yarışında bulunduğu Fenerbahçe'nin iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. Fomget Kulübü açıklamasında Mourinho'nun sözünü de kullanarak "Temiziz. Dün olduğu gibi bugün de sahada alın terimizle, emeğimizle kazandık. Haklı galibiyetlerimize atılan iftiralara cevabımız, sahadaki tertemiz mücadelemizdir.'' dedi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son hafta maçları öncesi liderliğe yükselen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kulübü, şampiyonluk yolunda kıyasıya rekabet ettiği Fenerbahçe'nin iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

MOURINHO'NUN SÖZÜYLE CEVAP

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 'Temiziz' sözü de kullanılarak, "Temiziz. Dün olduğu gibi bugün de sahada alın terimizle, emeğimizle kazandık. Haklı galibiyetlerimize atılan iftiralara cevabımız, sahadaki tertemiz mücadelemizdir. Kendi başarısızlıklarının üstünü iftiralarla kapatmaya çalışanlara cevabımız yine sahadadır. Yarın da emeğimizle ve alın terimizle yürümeye devam edeceğiz. Sezon boyunca Çekmeköy Bilgi Doğa, Ünye Kadın FK ve Bornova Hitab kulüpleri karşısında biz artı 47 averaj yaparken, rakibimiz aynı maçlardan artı 42 averaj çıkarmıştır. İstatistikler sahadaki emek ve alın teri ortadadır. Dillerinden düşürmedikleri Çekmeköy Bilgi Doğa Kulübü, bizimle oynadığı maçın ardından, Ünye Kadın FK'dan 15, Trabzonspor'dan ise 17 gol yemiştir. Zaferlerimize kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyiz." denildi.

NE OLMUŞTU?

Ligin 25. haftasında konuk olduğu Bornova Hitabspor'u 12-1 yenen ABB FOMGET, bir diğer 67 puanı bulunan Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni genel averajda geçerek son haftaya lider girdi. Fenerbahçe Kulübü, gece yarısı bir açıklama yaparak ABB FOMGET'in 22. haftada 19-0 kazandığı Çekmeköy Bilgi Doğa ve 25. haftada 12-1 kazandığı Bornova Hitabspor maçlarının "hayatın olağan akışına aykırı" olduğunu savunarak Türkiye Futbol Federasyonunun konuyla ilgili soruşturma açmasını talep etmişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısedat :

Alın teri ile son üç maçta 30 küsur gol atmışlar. İki hafta önce bir maçta 19 tane son maçta 12 tane :)))

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıMGk:

Fenerbahçe : 13 Çekmeköy : 0 ikinci maç Çekmeköy : 0 Fenerbahçe :11 FIKRA BU KADAR ARKADAŞLAR ( böyle yüzsüz takım dünya tarihinde yoktur)

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Haber Yorumlarıhuseyin eskin:

Sahada yapamadıklarını masada yapmaya çalışan acizler topluluğu

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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

MENERİM HARİÇ HERKES KİRLİ MENERİM TERTEMİZ

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