ABB FOMGET, Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarın Fenerbahçe arsaVev ile karşılaşacak. Maç Osmanlı Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe arsaVev ile karşılaşacak.
Osmanlı Stadı'ndaki maç, saat 14.00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Adem Güneş yönetecek.
Son şampiyon ABB FOMGET 26 puanla 4'üncü sırada, Fenerbahçe arsaVev ise 33 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor