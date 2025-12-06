ABB FOMGET, Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarın Beşiktaş'a konuk olacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Beşiktaş ile İstanbul'da karşılaşacak. Maç saat 15.00'te başlayacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
İstanbul Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ndeki maç, saat 15.00'te başlayacak.
Son şampiyon ABB FOMGET, 25 puanla 3'üncü, Beşiktaş ise 16 puanla ligde 7'nci sırada yer alıyor.
