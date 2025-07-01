Fluminense, Inter'i 2-0 Mağlup Ederek Çeyrek Finale Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense, son 16 turunda İtalya temsilcisi Inter'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Maçta Fluminense'nin golleri German Cano ve Hercules'ten geldi.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ekibi Fluminense, Inter'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turunda Brezilya ekibi Fluminense, İtalya temsilcisi Inter ile karşı karşıya geldi. El Salvadorlu hakem Ivan Cisneros'un düdük çaldığı müsabakaya Fluminense hızlı başladı. Sağ taraftan gelişen atakta German Cano, topu iyi takip ederek kale önünde kafa vuruşuyla takımını 3. dakikada 1-0 öne geçirdi. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarı bu skorla tamamlandı. Mücadelenin 2. yarısında oyun üstünlüğünü eline alan Inter, net pozsiyonlardan yararlanamadı. Martinez ve Di Marco ile iki ke direğe takılan İtalyan ekibi, 90+3. dakikada kalesinde 2. golü gördü. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası önünde kontrol eden Hercules, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Fluminense sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Fluminense, çeyrek finalde 4 Temmuz Cuma günü Manchester City - Al Hilal eşleşmesinin galibi ile oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail Gazze'de plajı bombaladı! 21 ölü

İsrail plaj bombaladı!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
İskenderi 2 bin TL'ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama

İskenderi 2 bin TL'ye satan mekanda tepki çeken "çay" uygulaması
Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Kesin olarak söylüyorum...

Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Galatasaray...
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler

Türkiye'ye geri dönene 200 bin lira maaş verecekler
Flaş iddia! Jhon Duran Fenerbahçe için bu gece İstanbul'a geliyor

Flaş iddia! Ali Koç, yeni yıldızını bu gece İstanbul'a getiriyor
Antalya'da güvenlik görevlisi evinde ölü olarak bulundu

Sır dolu ölüm! İşten dönen eşi tarafından bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.