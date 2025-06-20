Flamengo Chelsea'yi bozguna uğrattı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Flamengo ile Chelsea karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Flamengo 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

FLAMENGO İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

Chelsea, Pedro Neto'nun 13. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve devreyi önde tamamladı. İkinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyan Flamengo, 62. dakikada Bruno Henrique'nin attığı golle skoru 1-1 yaptı. 65. dakikada Danilo'nun attığı golle 2-1 öne geçen Flamengo, 83. dakikada Wallace'ın attığı golle maçın skorunu belirledi.

BREZİLYA EKİBİ GRUPTAN ÇIKTI

Chelsea'de Nicolas Jackson, 68. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla birlikte Flamengo, gruptaki puanını 6 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi. Chelsea ise 3 puanda kaldı. Flamengo, gruptaki bir sonraki maçında Los Angeles FC ile karşılaşacak. Chelsea ise ES Tunis ile karşı karşıya gelecek.