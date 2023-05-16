Fiyasko! Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, kazanmayı unuttu
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Arda Turan, Eyüpspor'un başında çıktığı 4'üncü maçtan da galibiyet alamadı. Boluspor, Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'un başında 4'üncü maçına çıkan Teknik Direktör Arda Turan, yine hüsran yaşadı. Boluspor, Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
GALİBİYET YOK
Arda Turan'ın takımı Eyüpspor bu maçlarda 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Pendikspor ve Tuzlaspor ile berabere kaldılar, Göztepe ve Boluspor'a kaybettiler.
1 GOL ATABİLDİLER
İstanbul ekibi, Arda Turan yönetiminde oynadığı 4 karşılaşmada yalnızca Pendikspor'a gol atabildi.
Arda Turan'ın yönetimindeki maçlar
- Göztepe 1-0 Eyüpspor
- Eyüpspor 1-1 Pendikspor
- Tuzlaspor 0-0 Eyüpspor
- Boluspor 2-0 Eyüpspor