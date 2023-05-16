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Fiyasko! Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, kazanmayı unuttu

Spor Haberleri

Arda Turan, Eyüpspor'un başında çıktığı 4'üncü maçtan da galibiyet alamadı. Boluspor, Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'un başında 4'üncü maçına çıkan Teknik Direktör Arda Turan, yine hüsran yaşadı. Boluspor, Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

GALİBİYET YOK

Arda Turan'ın takımı Eyüpspor bu maçlarda 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Pendikspor ve Tuzlaspor ile berabere kaldılar, Göztepe ve Boluspor'a kaybettiler.

Fiyasko! Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, kazanmayı unuttu

1 GOL ATABİLDİLER

İstanbul ekibi, Arda Turan yönetiminde oynadığı 4 karşılaşmada yalnızca Pendikspor'a gol atabildi.

Arda Turan'ın yönetimindeki maçlar

  • Göztepe 1-0 Eyüpspor
  • Eyüpspor 1-1 Pendikspor
  • Tuzlaspor 0-0 Eyüpspor
  • Boluspor 2-0 Eyüpspor
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Arda Turan Eyüpspor Spor Haberler

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