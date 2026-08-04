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Rusya, Voleybol Milletler Ligi'ne Geri Dönüyor

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FIVB, Rusya'nın erkek ve kadın milli takımlarının 2027 Voleybol Milletler Ligi'nde yer alacağını duyurdu. Doping kontrol planı uygulanacak; erkekler Dünya Kupası'na katılmayacak, kadınların durumu değerlendiriliyor.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Rusya'nın gelecek yıl Milletler Ligi'nde mücadele edeceğini açıkladı.

FIVB'nin açıklamasında, uluslararası müsabakalara dönüş için oluşturulan yol haritası kapsamında Rusya'nın erkek ve kadın milli takımlarının 2027 Voleybol Milletler Ligi'nde yer alacağı belirtildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tavsiyesi doğrultusunda kapsamlı doping kontrol planının geliştirilip uygulamaya konulacağı da ifade edildi.

Ayrıca Rusya Voleybol Federasyonunun erkeklerde 2027 FIVB Dünya Kupası'na katılmama kararını FIVB'ye ilettiği aktarıldı. Kadınlarda ise Rusya'nın 2027 FIVB Dünya Kupası'na olası katılımıyla ilgili organizasyon komitesi ve ev sahibi ülkelerle değerlendirmelerin sürdüğü hatırlatıldı.

Kaynak: AA
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