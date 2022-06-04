FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Bulgaristan: 0 - Haberler

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FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Bulgaristan: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor
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FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Bulgaristan: 0

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi'nde Türkiye, Bulgaristan ile karşılaştı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi'nde Türkiye, Bulgaristan ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan maçta ay-yıldızlılar, rakibini 3-0 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Elwafi Haifa (Tunus), Khaftab Taghrid (Mısır)

Türkiye: Beyza Arıcı, Simge Aköz, Cansu Özbay, Bahar Akbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, (Meliha İsmailoğlu, Ayça Aykaç, Eda Dündar, Sıla Çalışkan, Zehra Güneş, Ceren Kapucu, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt)

Bulgaristan: Gergana, Nasya, Miroslava, Lora, Petya, Borislava, (Mira, Hrist, Zhana, Radostina, Silvana, Aleksandra, Shahpazova, Ralista)

Setler: 19-25, 21-25, 16-25

Süre: 77 dakika (27', 26', 24')

(Ahmet Furkan Gülap - Cem Geçim - Doğukan Gürel/İHA)

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