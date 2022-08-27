FIVB Dünya Şampiyonası: Türkiye: 3 Çin: 0 Spor Haberleri A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'na Çin'i 3-0 mağlup ederek başladı. Filenin Efeleri'nde Adis 19 sayıyla en skorer isim olurken, Burak 17, Burutay 8, Faik Samed ile Bedirhan 4, Arslan 3 sayıyla eşlik etti. Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynanan maçı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay da takip etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 29 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.15'te İtalya ile karşılaşacak. Salon: Lübliyana, Slovenya Hakemler: Vera Mechan Walter Hugo (Peru), Kandil Wael (Mısır) Türkiye: Faik Samed, Arslan, Burutay, Bedirhan, Adis, Burak, Volkan (L) Çin: Yuantai Yu, Zhejia Zhang, Yaochen Yu, Jingyin Zhang, Shikun Peng, Guanhua Zhang, Yang Y.M (L) (Dai, Li ) Setler: 25-15, 25-19, 25-14 Süre: 1 saat (17, 21, 22) - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Şampiyonası voleybol Spor Haberler

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