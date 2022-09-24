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FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası

Spor Haberleri

FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası

Salon: GelredomeHakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Sumie Myoi (Japonya)Türkiye: Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Elif Şahin, Meryem Boz, İlkin Aydın, Meliha İsmailoğlu, Ayçin Akyol)Tayland: Kongyot, Kokram,...

Salon: Gelredome

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Sumie Myoi (Japonya)

Türkiye: Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Elif Şahin, Meryem Boz, İlkin Aydın, Meliha İsmailoğlu, Ayçin Akyol)

Tayland: Kongyot, Kokram, Nuekjang, Bamrungsuk, Guedpard, Moksri (Pannoy, Sanitklang, Janthawisut, Sooksod, Jaisaen)

Setler: 25-17, 29-31, 25-22, 19-25, 13-15

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın B Grubu ilk maçında Tayland'a 3-2 yenildi.

Hollanda'nın Arnhem kentinde oynanan müsabakanın ilk setini 25-17 kazanan milliler, son sayısına kadar oldukça çekişmeli geçen ikinci seti 31-29 kaybetti.

Üçüncü seti etkili oyunuyla 25-22 kazanarak 2-1 öne geçen milli takım, dördüncü ve final setinde istediği oyunu sahaya yansıtamayarak müsabakayı 3-2 kaybetti.

Milliler, B Grubu'ndaki ikinci maçında 27 Eylül'de Güney Kore ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

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