Ve mutlu son! Galatasaray taraftarının Icardi hayali gerçek oldu

Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Galatasaray'ın imza odasından 'Meeting' (Toplantı) paylaşımı yaptı. Yıldız futbolcu da sosyal medyada ön plandaki PSG hikayelerini kaldırıp, Galatasaray paylaşımlarını öne çıkardı.

Galatasaray'ın sezon başında Fransız devi PSG'den kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Arjantinli golcünün bonservisini almak için harekete geçti.

MENAJERİNDEN PAYLAŞIM

İstanbul'a gelen Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Galatasaray'ın transferlerini duyurduğu imza salonundan 'Meeting' (Toplantı) paylaşımı yaptı. Menajerin bu hareketi Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

PSG HİKAYESİNİ KALDIRDI

Arjantinli forvet de kişisel Instagram hesabında PSG döneminden öne çıkardığı hikayeleri kaldırdı. Icardi, yalnızca Galatasaray hikayesini profilinde bıraktı.

"KALMAK İSTİYORUM"

Arjantinli futbolcu geçtiğimiz haftalarda ülkesine yaptığı açıklamada, "Kendimi Türkiye'de en iyi futbolcu olarak hissediyorum. Kesinlikle Galatasaray'da kalmayı düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

20 MAÇTA 15 GOL 7 ASİST

30 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de çıktığı 20 karşılaşmada 15 gol atıp 7 asist üretti. Yıldız forvet bu sezon özellikle derbilerde attığı gollerle takımına büyük katkı sağladı.