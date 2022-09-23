FISU'nun 2. gününde 10 madalya

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nın ikinci gününde Türkiye 10 madalya kazandı.

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası ikinci gününde de heyecanlı müsabakalara sahne oldu. 50 ülke 430 üniversiteden 769 sporcunun yarıştığı FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nın ikinci günü wushu ve sambo müsabakalarıyla devam etti. Sambo ve wushu branşının changquan, nangun ve nando alt kategorilerinde final, sanda kategorisinde ise çeyrek ve yarı final müsabakaları düzenlendi.

Sambo finalleri 6 farklı kilo kategorisinde gerçekleştirildi. Kadınlar 80 kiloda Türkiye'den Serdem Daharlı, birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Wushu branşının bir diğer alt kategorisi olan sandada ise altı yarı final bir çeyrek final mücadelesi gerçekleştirildi. Yarı final müsabakalarında finale yükselenler arasında kadınlar 52 kiloda Türkiye'den Zeynep Alipaşaoğlu yer aldı.

Günün sonunda Türkiye 10, Ukrayna 9, Türkmenistan ve İran 3, Endonezya, Malezya ve Kırgızistan 2, Hong Kong, Kazakistan, Gürcistan ve Meksika 1'er madalya kazandı.

Kategori ve kilolarında madalya kazanan Türk sporcular şunlar:

Changquan erkeklerde Necmettin Erbakan Akyüz gümüş madalya, nandao kadınlarda Zeynep Makbule Akyüz gümüş madalya, sambo kadınlar 54 kiloda Ayşenur Sulun bronz madalya, erkekler 64 kiloda Samet Kumtas bronz madalya, kadınlar 65 kiloda Dilem Bagcuvan bronz madalya, erkekler 79 kiloda Onurcan Tatlıcıoğlu bronz madalya, kadınlar 80 kiloda Serdem Daharlı altın madalya ve Çiğdem Bora bronz madalya, erkekler 98 kiloda da Fatih Kosa ve Rusian Abdreyev bronz madalya. - SAMSUN