FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası
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Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda Muaythai Milli Takımı 7 altın, 7 gümüş ve 15 bronz madalya alarak dünya şampiyonu oldu.
Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda Muaythai Milli Takımı 7 altın, 7 gümüş ve 15 bronz madalya alarak dünya şampiyonu oldu.
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve 6 kategoride gerçekleştirilen turnuvaya toplam 56 ülkeden 110 sporcu katıldı.
Turnuvada İlkadım Okçuluk Salonu'nda yapılan muaythai müsabakaları sona erdi.
Muaythai Milli Takımı, 16 ülkeden 62 üniversitenin katıldığı müsabakalarda 7 altın, 7 gümüş ve 15 bronz alarak kategorisinde dünya şampiyonu oldu.