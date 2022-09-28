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FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası

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FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda Muaythai Milli Takımı 7 altın, 7 gümüş ve 15 bronz madalya alarak dünya şampiyonu oldu.

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda Muaythai Milli Takımı 7 altın, 7 gümüş ve 15 bronz madalya alarak dünya şampiyonu oldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve 6 kategoride gerçekleştirilen turnuvaya toplam 56 ülkeden 110 sporcu katıldı.

Turnuvada İlkadım Okçuluk Salonu'nda yapılan muaythai müsabakaları sona erdi.

Muaythai Milli Takımı, 16 ülkeden 62 üniversitenin katıldığı müsabakalarda 7 altın, 7 gümüş ve 15 bronz alarak kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor

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