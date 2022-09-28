FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası Spor Haberleri Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda Muaythai Milli Takımı 7 altın, 7 gümüş ve 15 bronz madalya alarak dünya şampiyonu oldu. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda Muaythai Milli Takımı 7 altın, 7 gümüş ve 15 bronz madalya alarak dünya şampiyonu oldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve 6 kategoride gerçekleştirilen turnuvaya toplam 56 ülkeden 110 sporcu katıldı. Turnuvada İlkadım Okçuluk Salonu'nda yapılan muaythai müsabakaları sona erdi. Muaythai Milli Takımı, 16 ülkeden 62 üniversitenin katıldığı müsabakalarda 7 altın, 7 gümüş ve 15 bronz alarak kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Spor Kaynak: AA / İlyas Gün Dövüş Sporları Spor Haberler

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