Fırtına galibiyeti hatırladı! Trabzonspor, Ümraniyespor'u tek golle geçti

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Antalyaspor'a mağlup olan ardından Galatasaray ile berabere kalan bordo-mavililer, bu sonuçla 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi.