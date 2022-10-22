Fırtına galibiyet özlemini sonlandırdı! Trabzonspor, Sivasspor'u tek golle devirdi
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Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla bordo-mavililer 2 haftalık beraberlik serisinin ardından, 3 puan hasretine son verdi.
Trabzonspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo-mavililer 1-0 kazandı.
HAMSIK'TEN GALİBİYET GOLÜ
Mücadelede Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Marek Hamsik attı. Son 2 hafatada Kasımpaşa ve Beşiktaş ile berabere kalan bordo-mavililer, karşılaşmayı 1-0 kazanarak galibiyet hasretine son verdi.
TRABZONSPOR ZİRVEYE TUTUNDU
Süper Lig'de oynadığı 11 maçın ardından Trabzonspor, 21 puanla 2. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 10 puanla 13. sıraya geriledi.
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