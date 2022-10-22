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Fırtına galibiyet özlemini sonlandırdı! Trabzonspor, Sivasspor'u tek golle devirdi

Spor Haberleri

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla bordo-mavililer 2 haftalık beraberlik serisinin ardından, 3 puan hasretine son verdi.

Trabzonspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo-mavililer 1-0 kazandı.

HAMSIK'TEN GALİBİYET GOLÜ

Mücadelede Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Marek Hamsik attı. Son 2 hafatada Kasımpaşa ve Beşiktaş ile berabere kalan bordo-mavililer, karşılaşmayı 1-0 kazanarak galibiyet hasretine son verdi.

Fırtına galibiyet özlemini sonlandırdı! Trabzonspor, Sivasspor'u tek golle devirdi

TRABZONSPOR ZİRVEYE TUTUNDU

Süper Lig'de oynadığı 11 maçın ardından Trabzonspor, 21 puanla 2. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 10 puanla 13. sıraya geriledi.

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Trabzonspor Sivasspor Spor Haberler

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