Fırtına evinde geçit vermedi! Trabzonspor, Başakşehir'i tek golle geçti
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Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü Bakasetas kaydetti.
Trabzonspor ile Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo-mavililer tek golle kazandı.
BAKASETAS GALİBİYETİ GETİRDİ
Oldukça yüksek tempoda geçen mücadelede Trabzonspor'da Bakasetas 21. dakikada skoru 1-0'a getiren isim oldu. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca bordo-mavililer sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
FIRTINA PUANINI 32 YAPTI
Bu sonuçla Trabzonspor, Süper Lig'de puanını 32'ye yükselterek 6. sıraya yerleşti. Başakşehir ise 34 puanla 3. sırada yer aldı.
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