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Fırtına evinde geçit vermedi! Trabzonspor, Başakşehir'i tek golle geçti

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Fırtına evinde geçit vermedi! Trabzonspor, Başakşehir'i tek golle geçti

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü Bakasetas kaydetti.

Trabzonspor ile Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo-mavililer tek golle kazandı.

BAKASETAS GALİBİYETİ GETİRDİ

Oldukça yüksek tempoda geçen mücadelede Trabzonspor'da Bakasetas 21. dakikada skoru 1-0'a getiren isim oldu. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca bordo-mavililer sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Fırtına evinde geçit vermedi! Trabzonspor, Başakşehir'i tek golle geçti

FIRTINA PUANINI 32 YAPTI

Bu sonuçla Trabzonspor, Süper Lig'de puanını 32'ye yükselterek 6. sıraya yerleşti. Başakşehir ise 34 puanla 3. sırada yer aldı.

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