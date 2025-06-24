Fırat Gül: 'O kupa bu şehre gelecek'

Fırat Gül: 'O kupa bu şehre gelecek'
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Elazığspor'un teknik direktörü Fırat Gül, yeni sezon için şampiyonluk hedeflediklerini ve Elazığ şehrinin bu başarıyı hak ettiğini belirtti. Gül, mücadelelerine adalet bekleyerek devam edeceklerini ifade etti.

Elazığspor teknik direktörü Fırat Gül, bu sezon da şampiyonluk mücadelesi vereceklerini ifade etti.

Elazığspor'un yeni sezon için yeniden anlaşma sağladığı teknik direktör Fırat Gül açıklamalarda bulundu. "O kupa bu şehre gelecek" diyen tecrübeli çalıştırıcı Gül, "Geçtiğimiz sezon bu şehir, bir hayale inandı ve o hayalin etrafında kenetlendi. Ne yazık ki, nasıl dışarıda bırakıldığımızı herkes gördü, herkes yaşadı. Bu şehir çok daha iyisini hak ediyor. Ben ve ekibim bunun bilincindeyiz. Elazığ'a bir sözümüz var o kupa bu şehre gelecek. Bu yolda kimseden bir beklentimiz yok, sadece adalet istiyoruz. Biz mücadelemizi alın teriyle, yüreğimizle vereceğiz. Biz, şampiyon olmak için oynayacağız" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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