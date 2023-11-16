Fırat Arslan, Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonası'nda Bosna Hersekli rakibini yenerek altın kemerin sahibi oldu

Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonası'nda Bosna Hersekli rakibini yenerek altın kemerin sahibi olan Türk boksör Fırat Arslan, Erzurum'daki kampın büyük faydasını gördüğünü söyledi.

Dünya şampiyonu Türk boksör Fırat Arslan, Altın Dünya Şampiyonluk maçında rakibini mağlup ederek en yaşlı şampiyon olarak ringlere veda etmişti. Almanya'da 21 Ekim'de düzenlenen şampiyonada Bosna Hersekli rakibi Edin Puhalo'yu yenerek altın kemere ulaşan Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Arslan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, 53 yaşında dünya rekorunu kırarak dünya şampiyonu olduğu için mutluluğunu dile getirerek, "Erzurum bana hem şampiyonluk getirdi hem de buradaki güzellikleri görmeme sebep oldu" dedi.

"Bana güvenenleri utandırmadım"

Şampiyon sporcu Fırat Arslan, kendisine destek olan ve güvenen herkese teşekkür etti. Arslan, "Onların desteği olmasaydı zaten başaramazdım. Erzurum benim için güzel kamp merkezi oldu. 34 yıldır ringlerde savaşıyorum. İlk dünya şampiyonluğu kemerini 2007 yılında 19 yıl savaşarak aldım. Kemeri kaybettikten sonra 15 yıl bir daha savaştım ve başardım. Eskiden Avusturya'nın dağlarında kampa giriyordum. Ama son dönemde buraya geldim. Eşimle beraber buna karar verdik. Erzurum'daki imkanları gördüm. 34 yıldır sporcu geçmişimde en iyi kampı burada yaptım. Maalesef 53 yaşına geldim. Yoksa nice kampları daha burada yapmak isterdim. Ama eminim daha nice sporcular buraya gelip yararlanıp büyük başarılar elde edebilirler. Burada 3 bin 200 rakımdaki Ejder zirvesine tırmandım. Gerçekten zorlandım ama çok iyi geldi. Bütün kamp boyunca en iyi imkanları kullandım" dedi.

"Sporcu kardeşlerine Palandöken'i tavsiye ederim"

Palandöken Dağı'ndaki oksijen miktarının diğer yerlere nazaran çok daha kaliteli olduğunun altını çizerek, "Bana burası çok iyi geldi. Çünkü daha da yüksek irtifaya sahip. Yüksek rakımda antrenman yaptığınız zaman kırmızı kan hücreleri çoğalıyor. Ama en az 3-4 hafta kalmanız gerekiyor. Yüksek rakımda oksijen az olduğu için az oksijenle geçinmeyi öğreniyorsun. Kırmızı kan hücrem arttığı için daha çok oksijen kapasitem oldu. O yüzden çok büyük faydası oldu. Rakip benden neredeyse 20 yaş daha genç olmasına rağmen altıncı raunt da nakavt ile kazanabildim. Eğer orada nefesim yeterince olmasaydı maç bambaşka bitebilirdi" şeklinde konuştu.

"Spor ve sporcuya desteğimiz sürecek"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni sadece futbol branşı için yapmadıklarını belirterek, "Futbol başta olmak üzere basketbol, voleybol, boks, judo, yüzme, atletizm ve kış sporları olmak üzere her alanda istifade edecek spor takımları için bu tesisleri yaptık. Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Arslan, Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yaparak bu şampiyonaya hazırlandı. Buradan aldığı enerjiyle, burada motive olarak kendini hazırladı. ve çıktığı şampiyonada da yüzümüzü güldürerek dünya şampiyonu oldu. Altın kemeri alarak bunu ilan etti. Kendisini tebrik ediyorum. Mevcut imkanlarımızı daha da geliştirerek Türk sporuna destek olmaya devam edeceğiz" sözlerini kaydetti.

Fırat Arslan, konuşmalardan sonra altın kemeriyle poz verdi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e imzalı boks eldiveni hediye etti. - ERZURUM