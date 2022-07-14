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Fırat Arslan, 15 Temmuz'a hazır

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fırat Arslan, 15 Temmuz'a hazır

15 Temmuz gecesi Almanya'nın Wuppertal kentinde ringe çıkacak olan Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, antrenmanlarını tamamlayarak maç gününü beklemeye koyuldu.

15 Temmuz gecesi Almanya'nın Wuppertal kentinde ringe çıkacak olan Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, antrenmanlarını tamamlayarak maç gününü beklemeye koyuldu.

Kamp döneminde korona virüse yakalanan sporcu Fırat Arslan, her şeye rağmen maça çıkmaya karar verdiğini belirterek, "Rakibim ve izleyenlerime olan saygım dolayısıyla karşılaşmayı iptal etme yolunu seçmeyerek, bir süre dinlendikten sonra idmanlarıma devam ettim. Şükürler olsun iyileştim ve negatif testlerimin ardından kendimi çok iyi hissediyorum. Karşılaşmaya çıkmaya hazırım. Menajerim Deniz Gemici Serrano ve ekibimle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmak için var gücümüzle çalışıyız. Kasım ayında yapmayı planladığımız jübile maçımı da Mayıs ayına erteledik. Çünkü pandeminin kışa doğru hangi durumda olabileceğini şimdiden öngöremiyoruz ve bu dev maçımızın iptal olmasını istemiyoruz. Bu yüzden mayıs ayı bizim için en ideali olandır" şeklinde konuştu.

Vedat Alyaz: "Formumuzun zirvesindeyiz"

Karşılaşma için ideal durumda olduklarının altını çizen Fırat Aslan'ın basın danışmanı Vedat Alyaz da "Fırat Arslan, Göppingen kentinde açtığı (Fırat Arslan spor okuluyla) gençlerimizi yetiştirmeye ve genç yeteneklere tecrübelerini aktarmaya devam ediyor. Bu karşılaşmanın ardından kendi yetiştirdiği boksörler için bir organizasyon düzenleyerek, öğrencilerini ilk kez ringe çıkarmanın mutluluğunu yaşayacak. Önümüzdeki yıl da dünyanın dev isimlerinden biriyle final maçına çıkacak. Bunun için çalışmalara şimdiden başladık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Fırat Arslan Almanya Spor Haberler

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