Firari iş insanı Turgay Ciner de bahis soruşturmasına dahil edildi
Can Holding soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan iş insanı Turgay Ciner, bahis soruşturmasına dahil edildi. Bu sabah düzenlenen operasyonda Kasımpaşa Spor Kulübü'nün sahibi Turgay Ciner hakkında da gözaltı kararı verildi. Turgay Ciner yurtdışında olduğu için yakalama kararı çıkarıldı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bahis soruşturmasında 17 hakem ve 1 spor kulübü başkanı dahil 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- Soruşturmada hakemler 'Görevi Kötüye Kullanma' ve 'Müsabaka Sonucunu Etkileme', kulüp yetkilileri ise 'Müsabaka Sonucunu Etkileme' suçlarından gözaltına alındı.
- Firari iş insanı Turgay Ciner, Can Holding soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve bahis soruşturmasına dahil edilen şüpheliler arasında yer alıyor.
18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
17 hakem gözaltına alınırken Süper Lig kulüplerinden Eyüpspor'un başkanı Murat Özkaya da gözaltına alındı. Kasımpaşa Spor Kulübü'nün eski başkanı Mehmet Fatih Saraç için ise gözaltı kararı verildi.
TURGAY CİNER FİRARİ
Can Holding soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan iş insanı ve Kasımpaşa Kulübü'nün sahibi Turgay Ciner'in de olduğu 2 kişinin yurt dışında, 1 hakemin ise adresinde bulunamadığı belirtildi.
İŞTE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
Soruşturma hakemler, A.K.K., A.T., B.K., B.T., B.E.A., C.B., E.A., M.Y., M.Ö., N.O., N.K., S.E.T., S.B., U.T., U.K., Y.Y., Y.S. hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma' ve 'Müsabaka Sonucunu Etkileme' suçlarından, Eyüpspor'un Başkanı M.Ö., Kasımpaşa Kulübü'nün sahibi T.C. ve eski başkanı M.F.S. hakkında 'Müsabaka Sonucunu Etkileme' suçundan gözaltı kararı verildi. Soruşturmada ayrıca, sosyal medyada kaynağı belirsiz ve manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge yayımladığı değerlendirilen U.E. hakkında 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan gözaltı kararı verildi.